القضاء المصري ينصف هاني شاكر في هذه الأزمة

أصدر الفنان المصري هاني شاكر بيانًا، قال فيه، إن النيابة العامة المصرية حفظت البلاغ المقدم ضده من شاعر مغمور، يتهمه فيه بسرقة قصيدة "رحماك" التي غنّاها شاكر منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وأوضح النجم المصري في البيان الذي شاركه عبر حسابه في "فيسبوك"، أن النيابة العامة أكدت عدم صحة البلاغ.

وأشار صاحب أغنية "علّي الضحاكية"، إلى أنه يفكر جديًّا في رفع دعوى ضد المذكور عن واقعة السب والقذف كذبًا للحفاظ على كل حقوقه المادية والأدبية والمطالبة بالتعويض اللازم.

وعلق هاني شاكر على قرار النيابة قائلًا: حفظ النيابة العامة لهذا البلاغ الكاذب من هذا الشخص المدعي كذبًا بلا أي دليل أو إثبات لصحة ما يدعيه على شخصي بمنتهى البجاحة والتطاول بوصفي سارقا لكلام الأغنية الذي لم أدعِ أني كاتبها، بل هو شاعر عظيم هو الأستاذ محمد العامودي.

وأضاف النجم المصري، أن ذلك الشخص تعمد زج اسمه وإلصاق تهمة السرقة به، معتبرًا أن إجراء النيابة العامة كان متوقعًا ومنطقيًّا.

وتعود تفاصيل القضية، إلى وقتٍ سابقٍ من هذا العام، حيث اتهم شاعر مصري مغمور يُدعى هاني عبدالموجود، الفنان هاني شاكر بسرقة كلمات أغنية "رحماك" التي طرحها ضمن ألبوم "حبيب حياتي" عام 2009. (فوشيا)