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فنون ومشاهير
بعد أسبوع من الاعتقال.. بم تعهّدت عارضة الأزياء اليمنية للإفراج عنها؟
Lebanon 24
25-06-2024
|
23:00
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أفرجت شرطة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، أمس الثلاثاء، عن عارضة الأزياء، خلود باشراحيل، وزوجها يحيى الشيخ، "بضمانة حضورية" تُلزمهما "استكمال إجراءات القضية" أمام النيابة العامة، اليوم الأربعاء.
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وخضعت باشراحيل وزوجها لـ"جلسة مناصحة" على أيدي رجال دين في المدينة الساحلية، بعد أسبوع من اعتقالهما.
ووقّعت عارضة الأزياء العشرينية على تعهد مكتوب، يجبرها على عدم مزاولة مهنة عرض الأزياء، أو التسويق لها، ضمن إجراءات أخرى، شملت تقييد النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت نقطة أمنية بمدينة المكلا اعترضت الزوجين، الاثنين، بينما كانا على متن دراجتهما النارية في الطريق إلى المنزل، وأعادتهما إلى السجن لاستيفاء بعض الالتزامات.
يشار الى ان باشرحيل نشرت صورا وأراء على وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيها إلى التحرر والثورة على الأفكار التقليدية والمتشددة.
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