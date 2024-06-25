Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أسبوع من الاعتقال.. بم تعهّدت عارضة الأزياء اليمنية للإفراج عنها؟

Lebanon 24
25-06-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1215921-638549554616846338.png
Doc-P-1215921-638549554616846338.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفرجت شرطة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، أمس الثلاثاء، عن عارضة الأزياء، خلود باشراحيل، وزوجها يحيى الشيخ، "بضمانة حضورية" تُلزمهما "استكمال إجراءات القضية" أمام النيابة العامة، اليوم الأربعاء. 
Advertisement


وخضعت باشراحيل وزوجها لـ"جلسة مناصحة" على أيدي رجال دين في المدينة الساحلية، بعد أسبوع من اعتقالهما.


ووقّعت عارضة الأزياء العشرينية على تعهد مكتوب، يجبرها على عدم مزاولة مهنة عرض الأزياء، أو التسويق لها، ضمن إجراءات أخرى، شملت تقييد النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. 



وكانت نقطة أمنية بمدينة المكلا اعترضت الزوجين، الاثنين، بينما كانا على متن دراجتهما النارية في الطريق إلى المنزل، وأعادتهما إلى السجن لاستيفاء بعض الالتزامات.


يشار الى ان باشرحيل نشرت صورا وأراء على وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيها إلى التحرر والثورة على الأفكار التقليدية والمتشددة. 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:23 | 2024-06-25
15:20 | 2024-06-25
14:00 | 2024-06-25
12:18 | 2024-06-25
10:30 | 2024-06-25
08:52 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24