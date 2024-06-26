Advertisement

فنون ومشاهير

تحت أنظار زوجها.. النجمة التركية الشهيرة ترقص بإثارة في حفل زفاف صديقتها (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2024 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1216004-638549892228593363.jpg
Doc-P-1216004-638549892228593363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة التركية نسليهان أتاغول خلال تواجدها في حفل زفاف صديقتها مع زوجها الممثل قادير دوغلو.

وظهرت النجمة التركية في الفيديو ترقص تحت أعين زوجها وترتدي فستانا طويلا بدون أكمام يتميز بفتحة جانبية طويلة وتركت شعرها منسدلًا.
 
 
Advertisement
 
وتفاعل الجمهور مع طريقة رقص نسيلهان التي وصفوها بالمُثيرة، حيث كانت ترقص بحماسة إلى جانب زوجها الذي جالسا على الطاولة.

وتغزل رواد السوشال ميديا بجمال أتاغول ورشاقتها، إلى جانب رقصها المثير وطاقتها التي تتمتع بها.

وتعود النجمة التركية إلى التلفزيون، من خلال مسلسل تاريخي يحمل اسم "الحب في زمن الاحتلال، وتدور أحداث العمل في عام 1918، وتجسد فيه دور جاسوسة روسية تدعى فيرا جريجوف، تعمل  في التنظيم السري الذي أطلقه الرئيس  التركي مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.(البوابة)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:28 | 2024-06-26
23:00 | 2024-06-25
15:23 | 2024-06-25
15:20 | 2024-06-25
14:00 | 2024-06-25
12:18 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24