تحت أنظار زوجها.. النجمة التركية الشهيرة ترقص بإثارة في حفل زفاف صديقتها (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة التركية نسليهان أتاغول خلال تواجدها في حفل زفاف صديقتها مع زوجها الممثل قادير دوغلو.



وظهرت النجمة التركية في الفيديو ترقص تحت أعين زوجها وترتدي فستانا طويلا بدون أكمام يتميز بفتحة جانبية طويلة وتركت شعرها منسدلًا.

Neslihan Atagül arkadaşının düğününde dansıyla ilgi odağı oldu… pic.twitter.com/rDYXjz3q0Q — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) June 24, 2024 Advertisement

وتفاعل الجمهور مع طريقة رقص نسيلهان التي وصفوها بالمُثيرة، حيث كانت ترقص بحماسة إلى جانب زوجها الذي جالسا على الطاولة.



وتغزل رواد السوشال ميديا بجمال أتاغول ورشاقتها، إلى جانب رقصها المثير وطاقتها التي تتمتع بها.



وتعود النجمة التركية إلى التلفزيون، من خلال مسلسل تاريخي يحمل اسم "الحب في زمن الاحتلال، وتدور أحداث العمل في عام 1918، وتجسد فيه دور جاسوسة روسية تدعى فيرا جريجوف، تعمل في التنظيم السري الذي أطلقه الرئيس التركي مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.(البوابة)







