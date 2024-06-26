"عدوة الرجال" رضوى الشربيني تُفاجئ الجميع بزواجها.. والجمهور: "بلوك بلوك" (فيديو)

تفاجأ الجمهور بخبر عقد قرآن الإعلامية المصرية رضوى الشربيني خاصة وأنها ملقبة بـ"خرابة البيوت"؛ بسبب نصائحها التي تحرض المرأة ضد زوجها.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرضوى من كواليس الموسم الجديد لبرنامجها "هي وبس"، والذي تألقت فيه بجامبسوت أبيض نسَّقته مع عقد كبير من اللؤلؤ، وكأنها تلمح لزواجها.



ويمكننا سماع الفتيات من وراء الكاميرا يباركن لها "كتب كتابها"، حيث قالت إحداهن: "بصوا يا جماعة عايزين نباركلها النهاردة، النهاردة كتب كتاب رضوى الشربيني".



وهنأتها أخرى بكتب كتابها، قائلة: " والله هو الله يكون بعونه".

رضوى الشربيني عقدت قرانها 🤣 وين اللي سيبيه وبلوك بلوك بلوك آخرتها الابتسامة شاقة وجهها الله يباركلها 😭🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tDbSAmNuZi — عَنّو (@Anno177) June 25, 2024 Advertisement

وكان رد رضوى على تهاني طاقم عملها بالنفس المتواصل، إذ وصفتهم بالجنون، مُضيفة: "والله كان نفسي، بسِّ يا منى".



وحاولت رضوى إسكات من حولها، قائلة: "بس يا بنات عيب، أمشوا من حياتي".



ولم تؤكد رضوى أو تنفي خبر زواجها إلى الآن عبر حساباتها في السوشال ميديا.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر ارتباط رضوى الشربيني، بعدما كانت تحرض النساء على أزواجهن، فكتب أحدهم ساخرًا: "رضوى الشربيني عقدت قرانها إمبارح! بعد ما خربت اللاف العلاقات وهي تقنع البنات بـ "سيبيه وبلوك بلوك بلوك!" وأخرتها الابتسامة شاقة وجهها بالنص من الفرحة بالعريس".



وشبه آخرون رضوى بمشهورة السوشال ميديا السعودية سارة الودعاني، التي كانت ضد الزواج، ثم أعلنت زواجها، وأنجبت إلى الآن 3 أطفال، وها هي حامل بطفلها الرابع.(البوابة)



