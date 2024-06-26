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فنون ومشاهير

صحافية أخطأت باسمها... أنغام غاضبة جداً بسبب أحلام والأخيرة: "اسمي يشرّف!" (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2024 | 05:50
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علقت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، على الجدل الدائر حول مناداة إحدى الصحفيات النجمة المصرية أنغام، باسم "أحلام"، خلال لقاءِ صحفي على هامش إحياء النجمة المصرية حفلاً في مهرجان "موازين".

وقالت الفنانة الإماراتية في تغريدةٍ نشرتها عبر منصة "X" إن اسمها ليس إساءةً لأحد أبدًا، مضيفةً: أنا أحلام وهي أنغام.


وأشارت إلى أن هذا الموقف سبق وتعرضت له في أحد المؤتمرات، إذ أخطأت إعلامية باسمها، ونادتها باسم فنانةٍ أخرى، لترد حينها "أتشرف".

 
وتابعت أحلام بالقول: اسمي مش إساءة، اسمي تشريف وأكيد مهرجان بقدر وقيمة "موازين"، بدعوته اسما كبيرا مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة إليها.


كما أوضحت أحلام في تغريدتها أن حروف الاسمين متقاربة، مختتمةً تغريدتها بالتأكيد أن اسمها لا يشكل أي إساءة لأي فنان "مين ما كان يكون" على حد تعبيرها.
 
وخلال لقاء لها مع بعض الصحافيين والإعلاميين على هامش مشاركتها في مهرجان "موازين" بالمغرب، رحبت صحافية مغربية بأنغام، لكنها أخطأت في اسمها، حيث قالت: "أهلاً أحلام" بدلاً من "أنغام".

سارع زملاؤها بإبلاغها بأن الفنانة التي أمامها هي أنغام، مما جعل الفنانة تشعر بالانزعاج لكنها تمالكت أعصابها وضحكت وهي ممتعضة وأكملت حديثها مع الصحافيين.
 
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