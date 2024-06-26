بسبب جو جوناس.. ليلى عبدالله تردّ على متابعة بقسوة وهذا ما قالته

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أثارت الفنانة اللبنانية ليلى عبدالله التي تقيم في الكويت الجدل بسبب ردها على متابعة ذكرت اسم الفنان العالمي جو جوناس الذي انتشرت صور عديدة لها معه في اليونان وأثارت ضجة كبيرة.وبالرغم من محاولة عبدالله خلال الفترة الماضية والتي تلت انتشار الصور تجاهل أي تعليقات سلبية أو تتعلق بصورها، والحديث عن طبيعة العلاقة مع الفنان العالمي، إلا أنها لم تتمالك نفسها بسبب تعليق المتابعة وردت بطريقة صادمة.وفي التفاصيل شاركت الفنانة اللبنانية عبر حسابها الخاص في أنستغرام منشوراً ضم مجموعة من صورها في اليونان حيث تقضي اجازتها منذ فترة، بعدد من اللوكات المختلفة.وعلّقت إحدى المتابعات قائلة: "حلو اللوك بسويه اذا جوناس عندنا"، لترد عليها الفنانة اللبنانية بالقول: " ان شاءالله دايماً الناس طالعه و داخله عندكم".وتفاعل الجمهور مع التعليق واعتبر العديد منهم أن المتابعة تستحق الرد القاسي بسبب تدخلها في خصوصيات الفنانة.