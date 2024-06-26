"ديسكو 90".. محمد فؤاد ونجوم التسعينيات يجتمعون في بيروت للمرة الأولى

Advertisement

يجتمع النجم محمد فؤاد مع نجوم جيل التسعينيات ومنهم: حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق وحسام حسني للمرة الأولى بلبنان في حفل غنائي بعنوان "ديسكو 90" يقام في بيروت، يوم 25 تموز المقبل، والذي وصف بأنه نوستالجيا لموسيقى جيل التسعينيات، بعد نجاح الحفلات التي أقيمت لنجوم جيل التسعينيات بالمملكة العربية السعودية.وقررت الشركة المنظمة للحفل فتح باب حجز التذاكر اليوم 26 حزيران.يُذكر أن عدداً من نجوم التسعينيات، منهم: هشام عباس، ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر ومصطفى كامل أحيوا حفلًا غنائيًا ضمن حفلات موسم الرياض، تحت شعار "حفل كاسيت 90"، بمسرح أبوبكر سالم، بالمملكة العربية السعودية، وهو الحفل الثاني الذي يقام تحت عنوان "كاسيت 90"، حيث كان الحفل الأول قد أُقيم على مسرح "بنش مارك" في آب 2023.