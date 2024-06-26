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فنون ومشاهير

مشاهد مؤلمة... هكذا أصبحت سيلين ديون بعد إصابتها بمرض نادرٍ (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2024 | 10:29
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أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة الكندية سيلين ديون وهي تصارع متلازمة "الشخص المتيبس"، وهو المرض النادر الذي أُصيبت به.

والفيديو المنتشر هو مقطع من فيلم وثائقي " أنا سيلين ديو" للمخرجة إيرين تايلور، يتطرق إلى مسيرة الفنانة الكندية وصعودها سلم الشهرة، كما يركز بشكل أساسي على تأثيرات المرض النادر وغير القابل للشفاء، على حياتها.
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وظهرت ديون قبل نهاية الفيلم، وهي تعاني من نوبة مرضية أثرت على حركتها وأصابت جسدها بالشلل، وذلك أثناء فحص أجرته مع طبيبها، بعد  تسجيلها أغنية جديدة.

واشتكت ديون في البداية من ألم في إحدى قدميها، قبل أن تستلقي على بطنها لتظهر وهي تعاني من النوبة وغير قادرة على تحريك جسدها بالكامل، ولم تستطع تجاوز ذلك إلى بعد أن حقن الطبيب الدواء عبر أنفها.

وقد أثار المشهد القاسي تعاطف عدد كبير من جمهور سيلين ديو الذين عبروا عن قساوة الأمر وحزنهم ومن جهة أخرى عن إعجابهم بجرأتها وقدرتها على مشاركة تلك المشاهد مع العالم. (سكاي نيوز)
 
 
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