كريم عبد العزيز يُفاجئ جمهوره في مصر

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قرر الفنان كريم عبد العزيز مفاجأة جمهوره في موسم الصيف الحالي بتقديم مسرحيته الأخيرة "السندباد" ضمن فعاليات "مهرجان العلمين" الذي سيُقام قريباً في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، ويتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات الفنية المختلفة.وكان كريم قد عرض مسرحية "السندباد" في "موسم الرياض" العام الماضي، وذلك بعد غياب عن المسرح في مصر لمدة 22 عاماً، حيث كانت مسرحية "حكيم عيون" التي عُرضت عام 2001 آخر أعماله المسرحية.وحققت مسرحية "السندباد" نجاحاً كبيراً وقت عرضها في "موسم الرياض"، وهي من بطولة: كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء سيف...، وتدور أحداثها حول شخصية "عمر أبو الهول" التي يقدّمها كريم عبد العزيز، والذي يحاول الهرب من المعلّم "سنوسي" فيختبئ في مقبرة قديمة حيث يجد سلسلة تعود الى زمن السندباد، فينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته. (لها)