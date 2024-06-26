"الله يكون في عونها".. شيرين عبد الوهاب مُجدداً في مصحة نفسية وحسام حبيب يخرج عن صمته

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تحدث الفنان المصري حسام حبيب عن الحالة الصحية لطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب وعن صحة الأخبار المتداولة والتي تؤكد دخولها المصحة النفسية، بعد أزمتها الأخيرة.وقال حسام: "كل دا كلام غلط، شيرين كويسة وزي الفل، هي بس حالتها النفسية وحشة بسبب اللي عملوا اخوها فيها".وتحدث حسام حبيب عن المداخلة التي أجرتها شيرين عبد الوهاب مؤخرا عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، للحديث عن التسريبات الصوتية له وهو يتهم شقيقها محمد عبد الوهاب، أنه باع حسابات شيرين عبد الوهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعقد قديم، مؤكدة أن ما قاله حسام حبيب هو الكلام الصحيح.وقال حسام حبيب: "أنا طبعا بشكرها أنها وضحت للناس إني كلامي صح، وكمان مبسوط جدا أنها طلعت اتكلمت، مش عشان اتكلمت عنى لا خالص، ولكن عشان طلعت وتحررت، لاني عارف الضغط النفسي اللي عليها عامل إزاي".وتابع: "الله يكون في عونها، ومتعاطف معاها جدا جدا، وأدعي لها ربنا يكرمها ويوفقها ويعوضها عن كل اللي حصل، وإن شاء الله دي تكون بداية جديدة ليها فيها كل خير يا رب".وكانت شيرين قد تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام عبر محاميها ضد شقيقها، واتهمته باستغلال توكيل قديم، تعاقد به مع محمد الشاعر دون علمها، ليستولي الأخير به على صفحاتها على التواصل الاجتماعي.من جانبه، رد محمد عبد الوهاب على اتهامات شقيقته، عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مؤكداً براءة ذمته من خلال مستندات رسمية صادرة عن النيابة العامة تظهر حفظ القضية المتهم فيها. (البوابة)