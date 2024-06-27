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فنون ومشاهير

كشف عن مفاجآت... رجا ناصرالدين يتحدّث لأوّل مرّة عن أسباب إبتعاد رودولف هلال عنه

Lebanon 24
27-06-2024 | 09:15
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قال مُقدّم البرامج رجا ناصرالدين، إنّه "لا يعرف كيف انكسرت الثنائيّة بينه وبين زميله السابق رودولف هلال"، وأضاف: "عمل برنامج لحالو".
 
 
وأشار إلى أنّ هناك صداقة تجمعه بعائلة هلال، وقال "بعدها لليوم بس مش متل قبل، بعدنا منحكي مع بعضنا ومنطمن على بعضنا".
 
 
وقال: "عندما بدأ رودولف في "الجرس"، كنت من الساعين لظهوره على الهواء".
 
 
ورداً على سؤال عن السبب الذي يمنع عودته مع رودولف سويّاً في برنامج، أجاب: "لا أعرف، يمكن هو ما بحبّ، يمكن يكون عندو مشكل"، وأضاف: "أعتقد أنّه اختار أنّ يُقدّم البرامج من دوني".
 
 
وتوجّه إلى هلال قائلا: "عم تعيش النجاح يلي عشتو بالثنائيّة؟" (رصد لبنان 24)
 
 
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