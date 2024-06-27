كشف عن مفاجآت... رجا ناصرالدين يتحدّث لأوّل مرّة عن أسباب إبتعاد رودولف هلال عنه

قال مُقدّم البرامج رجا ناصرالدين، إنّه "لا يعرف كيف انكسرت الثنائيّة بينه وبين زميله السابق رودولف هلال"، وأضاف: "عمل برنامج لحالو".

وأشار إلى أنّ هناك صداقة تجمعه بعائلة هلال، وقال "بعدها لليوم بس مش متل قبل، بعدنا منحكي مع بعضنا ومنطمن على بعضنا".

وقال: "عندما بدأ رودولف في "الجرس"، كنت من الساعين لظهوره على الهواء".

ورداً على سؤال عن السبب الذي يمنع عودته مع رودولف سويّاً في برنامج، أجاب: "لا أعرف، يمكن هو ما بحبّ، يمكن يكون عندو مشكل"، وأضاف: "أعتقد أنّه اختار أنّ يُقدّم البرامج من دوني".

وتوجّه إلى هلال قائلا: "عم تعيش النجاح يلي عشتو بالثنائيّة؟" (رصد لبنان 24)