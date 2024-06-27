عمرو سعد ينضم لتحدي محمد صلاح.. ويتحدى هؤلاء

Advertisement

نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" صورة له من صالة الألعاب الرياضة معلناً من خلالها عن استجابته للتحدي الذي أطلقه نجم كرة القدم محمد صلاح مؤخرا للظهور في صورة صيفية بدون فلتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.الطريف أن عمرو سعد بعد نشره الصورة أعلن تحديه النجوم يوسف الشريف والمخرج محمد سامي وأحمد فهمي.وتأتي سلسلة تحديات النجوم بعد أن أطلق محمد صلاح التحدي الأول ونشر صورته وهو على حمام السباحة بالمايوه كاتبًا بالإنجليزية: "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، وأشار لكل من النجموم عمرو دياب ومحمد رمضان وأحمد سعد ولاعب الزمالك عبد الله السعيد"، واستجاب له رمضان وسعد ونشرا صورهما.