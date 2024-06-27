Advertisement

فنون ومشاهير

عمرو سعد ينضم لتحدي محمد صلاح.. ويتحدى هؤلاء

Lebanon 24
27-06-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1216737-638551135727562119.jpg
Doc-P-1216737-638551135727562119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" صورة له من صالة الألعاب الرياضة معلناً من خلالها عن استجابته للتحدي الذي أطلقه نجم كرة القدم محمد صلاح مؤخرا للظهور في صورة صيفية بدون فلتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement

الطريف أن عمرو سعد بعد نشره الصورة أعلن تحديه النجوم يوسف الشريف والمخرج محمد سامي وأحمد فهمي.

وتأتي سلسلة تحديات النجوم بعد أن أطلق محمد صلاح التحدي الأول ونشر صورته وهو على حمام السباحة بالمايوه كاتبًا بالإنجليزية: "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، وأشار لكل من النجموم عمرو دياب ومحمد رمضان وأحمد سعد ولاعب الزمالك عبد الله السعيد"، واستجاب له رمضان وسعد ونشرا صورهما.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2024-06-27
12:15 | 2024-06-27
09:15 | 2024-06-27
06:22 | 2024-06-27
04:03 | 2024-06-27
03:48 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24