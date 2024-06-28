"هون أرض لبنانية"... شاهد أجواء إستقبال مروان خوري وزوجته من قبل سفير لبنان في المغرب

أحيا مروان خوري يوم أمس الأربعاء 26 حزيران حفلاً ناجحاً ضمن مهرجان موازين 2024، ليستقبله في اليوم التالي السفير اللبناني في المغرب زياد عطا الله مع زوجته ندى خوري.

السفير رحّب بمروان وندى منذ لحظة وصولهما ليقول لهما: "نحنا هون عم نرحب فيكن بلبنان والمغرب، هيدا هون أرض لبنانية، وأهلا وسهلا فيك إستاذ مروان".

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وشاركت ندى يوم أمس متابعيها عبر حسابها الخاص على انستقرام صوراً لها مع زوجها أثناء تواجدهما في المغرب، وعلقت عليها بما معناه: "أجواء المغرب".





كما شارك حساب مهرجان موازين لقطات وصور من حفل مروان عبر إنستغرام مع إضافة التعليق: "أضاء مروان خوري المسرح بأدائه الساحر وحضوره، تاركاً الجمهور في حالة إعجاب في ليلة مليئة بالإحساس والجمال الفني، شكراً مروان على اللحظات التي لا تُنسى". (ET بالعربي)