للمرة الأولى... عمرو يوسف يتحدث عن مرض زوجته كندة علوش

روى الممثل المصري عمرو يوسف الصعوبات التي واجهها مع زوجته الفنانة كندة علوش منذ بدء إصابتها بمرض سرطان الثدي قبل عامين.





وقال يوسف إنه وزوجته مرّا بظروف صعبة، لكنها كانت تجربة من تجارب الحياة، معلقًا: رغم صعوبة تلك الفترة، إلا أنها مجرد تجربة نواصل فيها طريق العلاج، وستنتهي على خير بدعوات كل محبينا.

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وعبر يوسف المشارك في السينما بفيلم "ولاد رزق 3"، خلال مقابلة مع برنامج "الراديو بيضحك"، عن امتنانه للحب والدعم الكبيرين اللذين تلقاه وزجته بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، قائلاً: مظاهرة الحب التي أعقبت الإعلان عن مرض كندة أشعرتنا بشيء جميل جداً.





وتابع حديثه "يكفي أن هناك أناس بعثوا لنا برسائل حب عن طريق أصدقائنا، وهو ما يشعرنا بسعادة بالغة نشكر كل من ساهم فيها".





وكشف عمرو يوسف أن فترة علاج كندة علوش استغرقت سنتين، وما تزال أمامها فترة لإكمال برنامج العلاج.





وأشار إلى أن الأشخاص من "الدائرة القريبة" هم من كانوا على علم بمرض كندة، مقدماً شكره لهم على الدعم النفسي الذي قدموه لها.





وكانت الفنانة كندة علوش قد أعلنت مؤخراً في بودكاست مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي عن إصابتها بسرطان الثدي، مضيفة أن الصدمة الكبرى لها كانت أيضًا بإصابة والدتها معها، وهما تتلقيان العلاج معا إلى الآن.





وحظيت كندة علوش بتعاطف واسع بين نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور، موجهين دعوات بالشفاء العاجل لها، كان بينهم حنان مطاوع، ومي كساب، وتامر حسني، وباسم ياخور، ووفاء موصللي، وشكرا مرتجى، وغيرهم. (فوشيا)









