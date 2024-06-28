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فنون ومشاهير

فنان شهير يكشف حقيقة ارتباطه بميّ عز الدين... هذه هويته

Lebanon 24
28-06-2024 | 04:28
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حلّ الفنان أحمد هارون ضيفاً على برنامج "كلام الناس" الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، حيث تحدث عن الأخبار التي انتشرت حول ارتباطه بالفنانة مي عز الدين، كما تطرق الى أزمته مع فيلم "سهر الليالي"، من بطولة أحمد حلمي وشريف منير ومنى زكي وحنان ترك.
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وقال هارون إن مي عز الدين أخت عزيزة له، وأنه يكنّ لها كل الاحترام والتقدير، مشيراً إلى أن صداقتهما لا تزال مستمرة الى اليوم، ويتواصلان بشكل دائم.


وأضاف أن مي كانت مرِحة جداً أثناء تصوير فيلم "فرح"، كما قدّمت بطولات قبل ذلك مع محمد فؤاد في فيلم "رحلة حب"، فكانت تبادر بالكلام لتذويب الجليد وخلق كيمياء بينهما أثناء التصوير، قائلًا: "لو كان في أي كلام أو شائعات عن وجود علاقة بيننا بناء على تعاملنا في الفيلم، فهذا غير حقيقي طبعاً".
وتحدث هارون عن أزمته مع فيلم "سهر الليالي"، فقال: "الناس تعرف جيداً التفاصيل، لا شيء يمر عليهم، السبب في الأزمة هو استخدام دوبلاج على دوري بصوت عمرو واكد، وصوّرت الفيلم ولم يكن في الحسبان أن يتم استبدال صوتي، مرحلة الدوبلاج تأتي بعد الانتهاء من التصوير، وفوجئت بأنهم كتبوا على التتر أحمد سيف الدين وليس اسمي".

وأضاف: "تعاونت معهم في الفيلم، وصوّرت كل المشاهد، ثم تأجّلت مرحلة الدوبلاج إلى موعد لم يُحدّد، وخلال تلك الفترة، بدأت بأخذ كورس تمثيل مع الدكتور محمد عبد الهادي، وقد استمر ذلك تسعة أشهر، وفي تلك الفترة، كنت ألوم الأستاذ محمد على أنني فشلت وأن مستقبلي ضاع، لكنه كان يقول لي يا ابني أنت ما زلت في أول الطريق". (لها ماغ)
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