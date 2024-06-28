من المطار... هل قصد الممثل التركي الشهير هاندا ارتشيل بهذا الفيديو الساخر؟

شارك النجم التركي تشاغلار أرطغرل جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ساخر، اعتبر الجمهور انه تأكيد واضح لما انتشر سابق حول قيام عدد من النجوم بالاتصال بالصحافة لاستقبالهم في المطار.



وبهذا الخصوص كانت صحافية في احد البرامج قد اكدت أن العديد من النجوم يتصلون بالصحافة عند عودتهم من السفر، ثم يمثلون أنهم تفاجئوا، وذكرت بشكل خاص الفنانة التركية هاندا ارتشيل.



,ظهر الفنان التركي في الفيديو من داخل المطار بعد عودته من عطلته الصيفية وقال: "مرحبا يا اصدقاء كيف حالكم؟ كيف عرفتم بأنني قادم بهذا الوقت بالتحديد؟ آه صحيح أنا من قمت بإخباركم بهذه المعلومة.. لكن لا تصوروني من فضلكم فأنا متعب".

تشاغلار ارطغرل في المطار عند عودته الى تركيا بعد قصاءه العطلة يسخر من الممثلين الذين يخبرون الصحافة بمواعيد رحلاتهم:



"مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم؟ من أين عرفتم بأنني قادم في هذه الساعة؟ صحيح أنا أخبرتكم😅 لكن مع هذا لا تصوروني من فضلكم فأنا متعب"#ÇağlarErtuğrul pic.twitter.com/EI6lI6OUyb — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) June 26, 2024 Advertisement



وأثار هذا الفيديو ردود فعل واسعة بين الجمهور، واعتبروه تأكيد لتصريحات الصحافية التركية وتأكيد على تصرف النجوم.



وراح البعض للإشارة إلى الفنانة التركية هاندا ارتشيل بشكل خاص، التي دائمًا ما يتم رصدها في المطار في كل مرة تعود منها إلى تركيا بعد سفراتها. وأثار هذا الفيديو ردود فعل واسعة بين الجمهور، واعتبروه تأكيد لتصريحات الصحافية التركية وتأكيد على تصرف النجوم.وراح البعض للإشارة إلى الفنانة التركية هاندا ارتشيل بشكل خاص، التي دائمًا ما يتم رصدها في المطار في كل مرة تعود منها إلى تركيا بعد سفراتها.