الاستعدادات لعرس الموسم بدأت.. عائلة دانييلا رحمة وصلت إلى بيروت قبل أيام من زفافها بناصيف زيتون (صور)

نشرت الممثلة دانييلا رحمة صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت دانييلا في إحدى الصور برفقة شقيقتها دنيا وابنتها معلقة بالقول: "معا من جديد".

ويبدو أن عائلة دانييلا المُقيمة في استراليا وصلت إلى بيروت وتقوم بالتحضيرات الأخيرة مع العروس قبل حفل زفافها المُرتقب حدوثه الأسبوع المقبل، حيث ستدخل القفص الذهبي هي والفنان السوري ناصيف زيتون.



وبعدما كثرت الشائعات حول وجود علاقة تجمع بين ناصيف ودانييلا، وبعد محاولة كل منهما إخفائها عن الإعلام طيلة الفترة الماضية، على ما يبدو قرّر ناصيف أن يعلنها لأول مرة، خلال حلقة "كاربول كاريوكي" منذ فترة على تلفزيون دبي حيث قام هشام الهويش باللعب مع ناصيف لعبة القوافي خلال جولة بالسيارة انطلاقًا من أغنيته الأخيرة التي حملت عنوان "كاراميلا" وسأله هشام إن كان يجيد هذه اللعبة ليجيبه ناصيف لا.



وبعدها بدأ هشام بتسمية أسماء له على وزن كاراميلا، حيث كانت غايته واضحة أن يوقع بناصيف ويقول اسم دانييلا، ونجح هشام في ذلك بعد أن توجه له بالقول "طلع الإسم كل الأمة العربية عارفين الإسم إلا أنت، فضحك ناصيف وقال "دانييلا".

يُذكر أن والد دانييلا هو الفنان يوسف رحمة الذي ترك الشهرة في لبنان وهاجر الى أستراليا من أجل عائلته، ووصفته ابنته في وقت سابق بعبارة "والدي من أجمل الأصوات وكان من أجمل الشباب في لبنان".





