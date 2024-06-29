كان يحقنها بإبر البوتوكس.. أنابيلا هلال تعتني بجمالها داخل عيادة زوجها طبيب التجميل الشهير (صور)

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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج أنابيلا هلال فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.وبدت أنابيلا داخل عيادة التجميل الخاصة بزوجها طبيب التجميل الدكتور نادر صعب حيث كان يحقنها بإبر البوتوكس والفيلر في وجههها وعنقها.وعلّق صعب على الفيديو بالقول: "اليوم زوجتي تعتني بجمالها".