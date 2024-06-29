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فنون ومشاهير

مُعجبة تعرض الزواج على كاظم الساهر خلال حفله في القاهرة.. رد عليها بطريقة مُفاجئة!

Lebanon 24
29-06-2024 | 03:16
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أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر أمس الجمعة حفلا غنائيا في القاهرة بعد غياب عامين عن الحفلات في مصر، وذلك وسط حضور عدد كبير وضخم من الجماهير.

وقدم الساهر عددا كبيرا من الأغاني خلال حفله منها: ليلى، زيديني عشقا، خليتك على راسي، عيد العشاق، ما أحبك بعد، أشكيك لمين، مررتِ بصدري، وسط هتافات الجمهور وترديدهم: بنحبك يا كاظم.
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وخلال الحفل قامت إحدى المعجبات بطلب الزواج منه، ليرد عليها مازحا: "ليا الشرف ولكن خلاص القلب راح".
يأتي هذا الحفل بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية، والذي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا.(البوابة)


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