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فنون ومشاهير

بعد أنباء زواجها قريبا من رجل أعمال مصري في إيطاليا.. هكذا ردت إليسا

Lebanon 24
29-06-2024 | 03:40
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ردت الفنانة إليسا بطريقة غير مباشرة على شائعات كاذبة يطلقها بحقها أحد الحسابات على الـ"سوشيال ميديا"، نافيةً ما أورده عن هوية حبيبها ودخولها القفص الذهبي في إيطاليا هذا الصيف.

وأعادت نشر تدوينة في حسابها الرسمي على موقع "إكس"، جاء فيها: "يعني معقول صارت العالم تلحق حساباً وهميًا مشان تاخد أخبار عن اليسا؟! انه ولو.. معقول وين وصلت العالم! أخبار اليسا نأخدها من اليسا وبس".
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وكان الحساب الوهمي زعم أن إليسا في صدد التحضير لحفل زفافها في إيطاليا قبل نهاية العام الحالي، بسبب رومانسية المكان.

وادعى الحساب أن حبيب الفنانة اللبنانية رجل أعمال مصري قبطي اسمه وسام ويكبرها بـ 3 سنوات، ويعيش بين فرنسا وإيطاليا حيث التقت به قبل أيام قليلة.

يُذكر أن إليسا كشفت في تصريحات إعلامية سابقة أنها تعيش قصة حب مع رجل يكبُرها بعامين، من دون أن تكشف عن هويته، لكنها أشارت إلى أنه ليس لبنانياً ويعيش في الخارج، وينتمي إلى الطبقة الغنية.(لها)

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