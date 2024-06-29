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فنون ومشاهير

وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2024 | 04:35
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أعلنت الفنانة اللبنانية المصرية ميسرة انها لم تتزوج من قبل، إذ لم تصادف حتى الآن الرجل المناسب لها.

وأوضحت ميسرة خلال لقاء عبر قناة "النهار"، المصرية أن العمل بالوسط الفني يأخذ من حياة الفنان ما يؤثر على حياته الاجتماعية.
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وعن تصريحها برغبتها في الزواج من المراسل الفلسطيني الشهير وائل الدحدوح، قالت إن الدحدوح يعد رمزًا للرجل الفلسطيني الذي يؤمن بقضيته مهما كان ثمنها.

وتابعت: "وائل الدحدوح مثال ورمز لجميع الفلسطينيين، مفيش أنبل من كده، كلنا نفسنا يسمحوا لينا بفتح الجهاد، أنا مش هقدر أشيل سلاح، لكن أقدر أساعد في التمريض، الفلسطينيين فخر لينا كلنا لإيمانهم بقضيتهم وإيمانهم بربهم".

وكانت الفنانة ميسرة أثارت ضجة واسعة قبل أشهر بعد الكشف عن رغبتها في الزواج من الدحدوح، بعد فقدانه زوجته وأولاده في الحرب على غزة.


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