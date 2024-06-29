بعد تصريحات ديما بياعة عن شهرة النجمات اللبنانيات بفضل الدراما المشتركة.. ورد الخال "تنزعج" وتردّ

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وأعربت ورد خلال عدة ردود لها عن استيائها من استمرار طرح الموضوع عبر المنصات الإعلامية، والمقارنة بين الفنانين اللبنانيين والسوريين، حتى الوقت الحالي، وما ينتج عنه من "تهميش وتجريح"، في الوقت الذي شددت خلاله على أنها لا تتقصد الردّ على ديما، وإنما على الجمهور والمتابعين. أثار حديث الفنانة السورية ديما بياعة خلال حلولها ضيفة على برنامج "عندي سؤال"، بأن الدراما العربية المشتركة حققت شهرة واسعة للنجمات اللبنانيات، وتصدرن الشاشات بفضلها، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما دفع الفنانة اللبنانية ورد الخال للرد على تغريدات المتابعين، التي انتشرت بكثرة خلال الساعات الأخيرة عبر منصة "X"، وكان فحواها التنوع في الآراء بين مؤيد ومعارض لتصريحات بياعة.وأعربت ورد خلال عدة ردود لها عن استيائها من استمرار طرح الموضوع عبر المنصات الإعلامية، والمقارنة بين الفنانين اللبنانيين والسوريين، حتى الوقت الحالي، وما ينتج عنه من "تهميش وتجريح"، في الوقت الذي شددت خلاله على أنها لا تتقصد الردّ على ديما، وإنما على الجمهور والمتابعين.





وفي أول رد على متابع وصف تصريحات ديما "بالحقيقة" التي لا يجب إنكارها، لكون نجوم لبنان لم يحققوا شهرة، وتلمع أسماؤهم إلا بعد ظهورهم مع نجوم سوريا، أشارت ورد إلى أن معظم اللبنانيين لديهم العديد من المشاركات الفنية في الأعمال السورية قبل المشتركة، لكن الجمهور يجهل هذا الموضوع، معتبرة أن تلك المشاركات هي "الدليل" لكون أسماء بعض نجوم لبنان كانت معروفة منذ بداية المشوار الفني والانطلاقة في عالم التمثيل، حيث تعاون عدد كبير منهم مع المخرجين السوريين المهمين، أمثال: هيثم حقي، وحاتم علي، وهشام شربتجي، مطلقة أمنياتها بالتوجه للبحث عن تلك الأعمال، والابتعاد عن "الأحكام المسبقة والتجريح".



وأكدت ورد أن نجوميتهن بدأت في أعمالهن اللبنانية المُذاعة عبر المحطات الخاصة في لبنان، التي كان يتابعها الجمهور السوري، ولولا ذلك لم يتم طلبهن من قبل مخرجي سوريا، والاتفاق على التعاون معهن. وفي أول رد على متابع وصف تصريحات ديما "بالحقيقة" التي لا يجب إنكارها، لكون نجوم لبنان لم يحققوا شهرة، وتلمع أسماؤهم إلا بعد ظهورهم مع نجوم سوريا، أشارت ورد إلى أن معظم اللبنانيين لديهم العديد من المشاركات الفنية في الأعمال السورية قبل المشتركة، لكن الجمهور يجهل هذا الموضوع، معتبرة أن تلك المشاركات هي "الدليل" لكون أسماء بعض نجوم لبنان كانت معروفة منذ بداية المشوار الفني والانطلاقة في عالم التمثيل، حيث تعاون عدد كبير منهم مع المخرجين السوريين المهمين، أمثال: هيثم حقي، وحاتم علي، وهشام شربتجي، مطلقة أمنياتها بالتوجه للبحث عن تلك الأعمال، والابتعاد عن "الأحكام المسبقة والتجريح".وأكدت ورد أن نجوميتهن بدأت في أعمالهن اللبنانية المُذاعة عبر المحطات الخاصة في لبنان، التي كان يتابعها الجمهور السوري، ولولا ذلك لم يتم طلبهن من قبل مخرجي سوريا، والاتفاق على التعاون معهن.





في الوقت نفسه، تلقت ورد الدعم من قبل بعض المتابعين، الذين أكدوا ضرورة عدم إنكار أهمية الأعمال اللبنانية، موجهين الانتقادات اللاذعة لديما، حيث اعتبروا أنها قليلة المشاركة في التمثيل، ولا يوجد في تاريخها إلا مسلسلها الشهير "صبايا"، عدا عن أنها تتوجه حاليا لمنصة "تيك توك" من أجل جني الأموال. لكن ورد قابلت هذا الكلام بالرفض، حيث شددت على أنها لا تقصد في حديثها الرد على ديما، وإنما على تعليقات المتابعين، موجهة الانتقادات لبعض القائمين على البرامج الحوارية، الذين يستمرون في توجيه الأسئلة حول دور نجوم سوريا في تحقيق شهرة نجمات لبنان، مع التغاضي عما يتمتعن به من موهبة وإبداع وأيضا إنجازات محلية وعربية، في الوقت الذي أشادت خلاله "بالحرفية العالية" لنجوم سوريا، متمنية الابتعاد عن "التجريح والتهميش". في الوقت نفسه، تلقت ورد الدعم من قبل بعض المتابعين، الذين أكدوا ضرورة عدم إنكار أهمية الأعمال اللبنانية، موجهين الانتقادات اللاذعة لديما، حيث اعتبروا أنها قليلة المشاركة في التمثيل، ولا يوجد في تاريخها إلا مسلسلها الشهير "صبايا"، عدا عن أنها تتوجه حاليا لمنصة "تيك توك" من أجل جني الأموال. لكن ورد قابلت هذا الكلام بالرفض، حيث شددت على أنها لا تقصد في حديثها الرد على ديما، وإنما على تعليقات المتابعين، موجهة الانتقادات لبعض القائمين على البرامج الحوارية، الذين يستمرون في توجيه الأسئلة حول دور نجوم سوريا في تحقيق شهرة نجمات لبنان، مع التغاضي عما يتمتعن به من موهبة وإبداع وأيضا إنجازات محلية وعربية، في الوقت الذي أشادت خلاله "بالحرفية العالية" لنجوم سوريا، متمنية الابتعاد عن "التجريح والتهميش".

وأنهت ورد الخال سلسلة التغريدات على منصة "X"، خلال نقاشها مع أحد المتابعين وكتبت: خلص سكّرنا عالموضوع.. نورس في ناس ما بدها تفهم. (فوشيا)

