"عايزة تحبسني"... شقيق شيرين يعلن عن أزمة جديدة بينهما

وجّه محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة المصرية شيرين رسالة شديدة اللهجة عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامها له بالإستيلاء على حساباتها في الـ"سوشيال ميديا" ومنعها من طرح الأعمال الفنية الجديدة.

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وأكّد أن شيرين عبد الوهاب تقدمت ببلاغ ضده إلى النائب العام قبل يومين، لأنها تريد زجه في السجن.

وقال في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "والنبي يا ملايكة.. الناس اللي بتبعتلي دي أختك.. والدم عمره ما يبقى ميه.. والظفر عمره ما يطلع من اللحم.. وكلام الأفلام ده خلاص شبعت منه كتييير".

وأضاف:"دي واحدة من سنتين كانت هتحبسني.. ولسه مقدمة بلاغ فيا في النائب العام من يومين"، ليعلن عن أزمة جديدة بينه وبين شقيقته.

وتوّجه إلى الإعلام قائلاً:"الأخوة الصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج اللي عايزينها حريقة.. ريحوا نفسكوا.. أي حاجه هحب أوضحها هنزلها عندي.. محدش يكلمني". (لها)