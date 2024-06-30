بالفيديو... ابنة اعلامية شهيرة تمزق فستانها في ليلة زفافها

خلال تقديمها برنامجها "الستات" على قناة "النهار" تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة عن كواليس ليلة عقد قران ابنتها الكبرى منة، الذي أقيم مساء الجمعة 28 حزيران الجاري.

قالت مفيدة: "أثناء ما بنتي كانت بتتصور يشاء القدر عربية داست على ديل فستانها والفستان اتقطع، وبشكر من كل قلبي مصمم الأزياء إسلام حشاد، قلع الجاكت وجاب إبرة وفتلة وفضل ساعة ونص يضبط الفستان لمجرد يطمن منة".

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ووجهت مفيدة شيحة الشكر لعدد من حاضري عقد القران، قائلة: "أشكر خالد الجندي لعقده قران ابنتي والذي جاء بشكل خاص لمجاملتي أنا وابنتي وأخي محمد، الشيخ خالد الجندي مثال للشيخ الرائع أخلاقًا وخلقًا وطريقة الكلام ومفيش كلكعة وعقد وفيه ضحك ومعلومة ونصيحة حلوة بناخدها ببساطة".

وتابعت: وفيه مجموعة ناس أريد أن أقول لهم شكرًا لأنهم رأوا منة منذ صغرها وشعرت أن معي خمسين أمًّا، وبوسي قالت لي شغلي حبيبة أمها، وأيضاً أشكر إيمان رياض ومريم أمين ورولا خرسا ودعاء عامر، وأصحابي كلهم وشيرين الشايب وسهير شلبي".

وتابعت: "سيد عبد الغني صديق العمر من خمسة وعشرين سنة ومن أشهر الكوافيرات في مصر، وجالي من قبل صلاة الجمعة وعمل شعر منة".

يذكر أن مفيدة شيحة احتفلت في كانون الأول الماضي بخطوبة ابنتها منة، ووجهت لها رسالة مؤثرة. (لها ماغ)