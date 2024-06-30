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فنون ومشاهير

غداً حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... ماذا عن عدد المدعوين؟

Lebanon 24
30-06-2024 | 04:39
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1 تموز هو تاريخ عقد قران الثنائي ناصيف زيتون ودانييلا رحمة، ولكن ماذا عن تفاصيل الحفل المنتظر؟
 
 
رغم أن الكثير من الأخبار تحدّثت عن  حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون في 6 تموز، إلا أن قدوم عائلة دانييلا رحمة من أستراليا قبل ساعات إلى بيروت، جعل البعض يؤكد أن خبر عقد قرانهما  في 1 تموز، هو الموعد الحقيقي لحفل الزفاف المرتقب والذي سيقتصر على عائلة العروسين والأصدقاء المقربين وممنوع تصوير الحفل. إذ حرص الثنائي طوال علاقتهما على سريّة العلاقة ولم يبح أي منهما بتفاصيل قصة حبهما لوسائل الصحافة والإعلام طوال السنوات الماضية.
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وقد علمت نواعم أن الحفل لن يزيد عدد مدعويه عن 70 شخصاً لكل من العروسين، كما ان صور حفل الزفاف لن تنشر قبل تاريخ 7 تموز وهو بناءً على إتفاق بينهم وبين المدعوين المقربين من العائلتين.
 
 
ومن المنتظر أن ترتدي دانييلا فستان زفافها من تصميم من نيكولا جبران الذي وضع لمساته الساحرة على تصميم خاص لدانييلا ستيفاجأ به الجميع.
 
 
وقد علمت نواعم أن هناك ترشيح قوي بشركة الصباح لدانييلا رحمة ومعتصم النهار لمشروع درامي جديد لرمضان 2025 ولكن حتى الآن لم تستقر الشركة على السيناريو المناسب للثنائي الدرامي الجديد. (نواعم)
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