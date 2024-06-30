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فنون ومشاهير

"الليدي مادونا" تُفجّر مفاجأة وتكشف لأوّل مرّة: أعيش قصّة حبّ.. ماذا قالت عن حبيبها؟

Lebanon 24
30-06-2024 | 06:07
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كشفت "الليدي مادونا" أنّها تعيش قصّة حبّ عمرها سنوات طويلة.
 
 
وقالت خلال مقابلة، إنّ "حبيبها شخصيّة لبنانيّة، و"غير شكل".
 
 
وأشارت إلى أنّها تعرّفت عليه في أوّل يوم دخلت فيه إلى الشام.
 
 
ولم تكشف عن هويّة حبيبها، واكتفت بالتأكيد أنّها لا تزال معه. (رصد لبنان 24)
 
 
 
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