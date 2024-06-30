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فنون ومشاهير

شخصٌ مجهول طاردها.. مذيعة تعرّضت للإعتداء أُصيبت برأسها ونُقِلَت إلى المستشفى

Lebanon 24
30-06-2024 | 07:42
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تعرضت مراسلة ومذيعة التلفزيون المصريّ هنا النحاس، لاعتداء من مجهول بعدما طاردها بسيارته مسافة طويلة.

وقدمت النحاس بلاغاً للأجهزة الأمنية بشأن الحادث، حيث كشفت أن المتهم المجهول طاردها عندما غادرت منزلها في مدينة المستقبل، إلى حين وصولها إلى مدخل مدينة الشروق في طريق السويس أمام الجامعة البريطانية شرق القاهرة.
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وأشارت إلى أنه أجبرها على الوقوف والنزول من السيارة، ثم دفعها بعنف، فسقطت أرضاً وأصيبت بجروح في رأسها وتم نقلها إلى المستشفى.

كما أضافت أنه كان يطاردها بسيارة سوداء دون لوحات معدنية. (العربية)
 
 
 
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