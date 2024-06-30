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فنون ومشاهير

كيف علّق رجا ناصرالدين على "خبر زواجه من نادين الراسي"؟

Lebanon 24
30-06-2024 | 09:00
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قال مُقدّم البرامج رجا ناصرالدين، ردّاً على شائعة إرتباطه بالممثلة السوريّة هبة نور: "ما عندي مشكل أبداً تكون مرتي".
 
 
وأشار ناصرالدين إلى أنّ هبة صديقة له، وهي ممثلة جميلة، ويُحبّها كثيراً.
 
 
وأوضح أنّ هناك شبهاً بينه وبين حبيب هبة، ولهذا الأمر ظنّ العديد أنّها تعيش قصّة حبّ معه.
 
 
وعن شائعة زواجه من الممثلة نادين الراسي، قال إنّ الصورة التي انتشرت بينهما في دبي كانت "مزحة".
 
 
وأضاف أنّ شائعة زواجه من الراسي "سببت لأهله بعض المشاكل". (رصد لبنان24)
 
 
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