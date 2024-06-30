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فنون ومشاهير
محامي ضحية "صفعة" عمرو دياب يتنحى عن القضية لهذا السبب
Lebanon 24
30-06-2024
|
13:00
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قال المحامي المصري أحمد سيد فرغلي، دفاع الشاب سعد أسامة، صاحب "واقعة الصفعة" من الفنان عمرو دياب، إنه تنحى عن الدفاع عن الشاب في القضية بعد خلاف بينهما.
وأوضح المحامي في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، أنه "المحامي الوحيد الذي حصل على وكالة الشاب المصفوع لرفع قضية ضد المطرب الكبير عمرو دياب، لكن بسبب تدخل أقارب الشاب في القضية أعلن اعتذاره عن الوكالة والتوكيل والتنحي تماما عن القضية".
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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "خلافات وقعت بين المحامي والشاب سعد أسامة، بسبب شروط التعاقد وطلب المحامي الحصول على الثلث من التعويض الذي يحصل عليها الشاب المصفوع من المطرب عمرو دياب، والتعهد بعدم الظهور في الإعلام بكافة وسائله، أو إدلاء تصريحات إلا من خلال الرجوع إليه، الأمر الذي رفضه الشاب المصفوع وأنهى التعاقد مقابل الحصول على مبلغ مالي".
هذا وكشف رئيس نادي الزمالك المصري السابق مرتضى منصور، في وقت سابق، تفاصيل عرض خليجي قيمته مليونا دولار للدفاع عن الشاب. قائلا: "لا تربطني بـ عمرو دياب علاقة شخصية، لكن تواصل معي شخص سعودي وعرض مبلغ مليوني دولار مقابل أترافع عن الشاب سعد أسامة.. هو سأل الناس من أشهر محامي في مصر وقالو له مرتضى منصور.. هذه حملة ممنهجة على عمرو دياب".
وأضاف مرتضى منصور: عمرو دياب أخطأ لأن رد فعله كان سريعا وعنيفا.. كما أن الشاب سعد أسامة أخطأ عندما أمسك بالفنان عمرو دياب على المسرح"، موضحا أن "المطرب كان يؤدي عمله، وأن الشاب أخطأ عندما طلب منه التصوير خلال أدائه عمله". (روسيا اليوم)
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