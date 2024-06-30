Advertisement

أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفلًا غنائيًا جماهيريًا في مهرجان "موازين"، يوم السبت، وانتهز الفرصة لتوجيه رسالة دعم لمواطنته الفنانة أنغام، بعد الجدل الحاصل حول خلو حفلها الغنائي من الجماهير.ووقف رمضان على خشبة المسرح، مُشيرًا إلى أنه سيقدم الأغنية التي تعاون فيها مع أنغام خلال موسم رمضان 2024، والتي تحمل عنوان "الساعات الحلوة مابتخلصش"، معربًا عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن ذلك يعتبر شرفاً له.ووصف رمضان زميلته بـ"صوت مصر"، وطلب من الجمهور التصفيق لها وتحيتها، ليبدأ بعدها تقديم الأغنية على خشبة المسرح.واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتة رمضان ردًا على منتقدي حفل أنغام، ومثيري شائعات خلو حفلها من الجماهير.وكان صاحب أغنية "نمبر وان" قد أشعل خشبة مسرح "النهضة"، المخصص للموسيقى الشرقية، بتقديم وصلة غنائية لأشهر أغانيه بصحبة فرقته الاستعراضية. (فوشيا)