Advertisement

فنون ومشاهير

دخلت القفص الذهبي للمرة الثانية.. تفاصيل جديدة تُكشف عن زواج نجوى كرم من رجل الأعمال الإماراتي

Lebanon 24
30-06-2024 | 23:44
A-
A+
Doc-P-1217829-638554139319189012.png
Doc-P-1217829-638554139319189012.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال إعلان الفنانة اللبنانية نجوى كرم زواجها في حفل في رومانيا يتصدر المشهد الفني.

فقد فجرّت كرم مفاجأة مدويّة بإعلانها زواجها رسمياً، أثناء وقوفها على المسرح في آخر حفلاتها الغنائية في جولة NajwaStalgia في بوخارست برومانيا.
Advertisement

وقالت كرم على المسرح: "رح خبركن خبرية عن هالفستان! هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات".

وأكّدت مصادر مطلعة لـ"لها" أن زوج كرم (58 عاماً) هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني (43 عاماً) ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني"، من بينها شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي التي نظّمت حفل رومانيا، وفارق العمر بينهما 15 سنة.

وأضافت المصادر إلى أن الزواج تمّ منذ أكثر من عام.

في حين أن معلومات أخرى أشارت إلى ان نجوى تزوجت من الدهماني في شهر تشرين الثاني عام 2021.

وقد ظهر الدهماني في عدة حفلات معت كرم في الأشهر الماضية.

تعرّف إلى نجوى كرم عام 2017 وعاشا قصة حب لمدة 4 سنوات.

كان عمر الدهماني متزوجًا ومطلقًا مرتين وهو أب لولدين.

يُذكر أن نجوى في عام 2000 وبعد طرح ألبومها "عيون قلبي" أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات يوسف حرب الذي كان متزوجاً ولديه 3 أطفال، قبل انتهاء الزواج بالطلاق بعد عامين.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:16 | 2024-07-01
03:14 | 2024-07-01
02:35 | 2024-07-01
02:10 | 2024-07-01
00:46 | 2024-07-01
23:00 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24