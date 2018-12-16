رافقت الملكة رانيا وأثارت ضجة.. تعرّفوا إلى قصة الطفلة "تولاي"!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة رافقت الملكة رانيا العبد الله في جولتها داخل معهد الملكة رانيا لتدريب المدرّسين في جامعة الأردن، حيث تساءل كثيرون عن هويتها.من جهته، كشف برنامج MBC Trending عن قصة الطفلة "تولاي" في لقاء أجراه مع والدها، وتبيّن أنّها تسكن بالقرب من المعهد ولطالما كانت تحلم بلقاء الملكة، ولهذا السبب أرسل والد الطفلة رسالة إلى الملكة عبر "تويتر" وتم تحديد موعد لقاء الطفلة بالملكة في المعهد.فما رأيكم بخطوة الملكة رانيا هذه؟