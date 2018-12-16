فنون ومشاهير

كايت ميدلتون حامل.. بالرابع؟! (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2018 | 17:00
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لم يمضِ سوى أقل من شهرين على ولادة الأمير "لويس"، وها هي أخبار حمل دوقة كامبريدج "كايت ميدلتون" بطفلها الرابع تنتشر.


وكان الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج استقبلا طفلهما الثالث لويس في نيسان الماضي لكن تقريرًا جديدًا نشرته مجلة "لايف آند ستايل" ادَّعى أن الدوقة حامل مرة أخرى، حيث صرَّحت مصادر مزعومة قريبة من العائلة المالكة أنها تشتهي "الكاري وبسكويت اللافندر".


وأضاف التقرير أن لعلامة الأخرى التي تشير إلى حمل "كايت" هي التعب والإرهاق الذي تعانيه في الفترة الحالية، ما دفعها للاعتذار عن عديد من المناسبات الملكية من بينها عيد ميلاد الأمير تشارلز الـ70، وليس هذا فحسب، إذ تتعمد ارتداء الملابس الفضفاضة.


وأشار المصدر الى أن الثنائي سعيد بهذا الخبر السار، فلطالما رغب الأمير وزوجته بإنجاب طفل رابع لتكتمل عائلتهم الجميلة، كما تفضل كايت إنجاب طفلة لتحظى ابنتها الأميرة "شارلوت" بشقيقة.

ولم يتم التأكد من هذه المعلومات حتى الساعة.

المصدر: البوابة
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