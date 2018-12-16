16
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
كايت ميدلتون حامل.. بالرابع؟! (فيديو)
Lebanon 24
16-12-2018
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يمضِ سوى أقل من شهرين على ولادة الأمير "لويس"، وها هي أخبار حمل دوقة كامبريدج "كايت ميدلتون" بطفلها الرابع تنتشر.
وكان الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج استقبلا طفلهما الثالث لويس في نيسان الماضي لكن تقريرًا جديدًا نشرته مجلة "لايف آند ستايل" ادَّعى أن الدوقة حامل مرة أخرى، حيث صرَّحت مصادر مزعومة قريبة من العائلة المالكة أنها تشتهي "الكاري وبسكويت اللافندر".
وأضاف التقرير أن لعلامة الأخرى التي تشير إلى حمل "كايت" هي التعب والإرهاق الذي تعانيه في الفترة الحالية، ما دفعها للاعتذار عن عديد من المناسبات الملكية من بينها عيد ميلاد الأمير تشارلز الـ70، وليس هذا فحسب، إذ تتعمد ارتداء الملابس الفضفاضة.
وأشار المصدر الى أن الثنائي سعيد بهذا الخبر السار، فلطالما رغب الأمير وزوجته بإنجاب طفل رابع لتكتمل عائلتهم الجميلة، كما تفضل كايت إنجاب طفلة لتحظى ابنتها الأميرة "شارلوت" بشقيقة.
ولم يتم التأكد من هذه المعلومات حتى الساعة.
المصدر: البوابة
تابع
الأكثر قراءة
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
Lebanon 24
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
12:21 | 2018-12-17
17/12/2018 12:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
18:09 | 2018-12-17
17/12/2018 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
13:47 | 2018-12-17
17/12/2018 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
13:02 | 2018-12-17
17/12/2018 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد كلامه عن مريم البسام.. اعلاميتان تهاجمان وليد البعريني
Lebanon 24
بعد كلامه عن مريم البسام.. اعلاميتان تهاجمان وليد البعريني
09:35 | 2018-12-17
17/12/2018 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:53 | 2018-12-18
صورة لرامز جلال تثير الجدل.. لن تعرفوه من النظرة الأولى
06:22 | 2018-12-18
"كفرناحوم" قاب قوسين أو أدنى من الأوسكار!
22:24 | 2018-12-17
سعد لمجرد "يفجر" اليوتيوب بأغنية "بدك إيه" (فيديو)
22:13 | 2018-12-17
في الميلاد.. حلقتان جديدتان من "مطرحك"
21:00 | 2018-12-17
فنانة تفاجأ باقتحام زوجها لحفلها... خيانة واعتذار وانفصال؟! (فيديو)
19:35 | 2018-12-17
سعد المجرد باطلالة غريبة.. و"عديلة" تسخر! (صورة)
فيديو
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
Lebanon 24
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
21:45 | 2018-12-17
18/12/2018 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
17:46 | 2018-12-16
18/12/2018 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
22:00 | 2018-12-15
18/12/2018 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact