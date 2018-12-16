تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لزوجته وطفله!

شارك الفنان تامر حسني محبيه ومتابعيه عبر حسابه الخاص على تطبيق " إنستغرام " حصاد أعماله لعام 2018 التي كانت مليئة بالنجاحات موجّها في الوقت نفسه الشكر إلى زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل التي أصبحت أما للمرة الثالثة بعد إنجابها "آدم".ونشر تامر صورة جمعته ببسمة أرفقها بتعليق: "بحمد ربنا على كل نجاح وكل خطوه قدمتها السنه دي من برنامج ڤويس كيدز، البوم عيش بشوقك، فيلم البدله فيلم سبايدر مان من خلال (صوتي) ومؤخراً جائزة أسطورة السينما عن تحقيق فيلمي أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية داخل مصر وخارجها وأهم واجمل احداث السنة إلى قلبي هو قدوم ابني آدم ..".وأضاف: "ربنا يقدرك يا حبيبي وتنجح وتكون ظهر وسند لإخواتك حبايب قلبي تالية وأمايا شكراً مليون شكراً لحبيبتي وزوجتي الكريمه الغاليه بسمه ❤❤❤❤❤ حلمنا بيكبر وبيتحقق ((i really love u)) شكراً".وختم: " لكل اخوتي واهلي جمهوري المخلص المحترم الراقي والله العظيم بحبكم من كل قلبي وبدعيلكم في الغيب ربنا يكرمكم ويفرح قلوبكم وتحققوا كل احلامكم وإمانيكم آمين يارب.