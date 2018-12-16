فنون ومشاهير

تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لزوجته وطفله!

Lebanon 24
16-12-2018 | 21:30
A-
A+
Doc-P-537842-636805628743410546.jpg
Doc-P-537842-636805628743410546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
شارك الفنان تامر حسني محبيه ومتابعيه عبر حسابه الخاص على تطبيق " إنستغرام " حصاد أعماله لعام 2018 التي كانت مليئة بالنجاحات موجّها في الوقت نفسه الشكر إلى زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل التي أصبحت أما للمرة الثالثة بعد إنجابها "آدم".

ونشر تامر صورة جمعته ببسمة أرفقها بتعليق: "بحمد ربنا على كل نجاح وكل خطوه قدمتها السنه دي من برنامج ڤويس كيدز، البوم عيش بشوقك، فيلم البدله فيلم سبايدر مان من خلال (صوتي) ومؤخراً جائزة أسطورة السينما عن تحقيق فيلمي أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية داخل مصر وخارجها وأهم واجمل احداث السنة إلى قلبي هو قدوم ابني آدم ..".

وأضاف: "ربنا يقدرك يا حبيبي وتنجح وتكون ظهر وسند لإخواتك حبايب قلبي تالية وأمايا شكراً مليون شكراً لحبيبتي وزوجتي الكريمه الغاليه بسمه ❤❤❤❤❤ حلمنا بيكبر وبيتحقق ((i really love u)) شكراً".

وختم: " لكل اخوتي واهلي جمهوري المخلص المحترم الراقي والله العظيم بحبكم من كل قلبي وبدعيلكم في الغيب ربنا يكرمكم ويفرح قلوبكم وتحققوا كل احلامكم وإمانيكم آمين يارب.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:53 | 2018-12-18
06:22 | 2018-12-18
22:24 | 2018-12-17
22:13 | 2018-12-17
21:00 | 2018-12-17
19:35 | 2018-12-17
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website