فنون ومشاهير

ارتدت فستانين مثيرين.. من هي الممثلة التي تخطت بجرأتها رانيا يوسف؟

Lebanon 24
16-12-2018 | 19:30
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يبدو أن إطلالة النجمة المصرية رانيا يوسف الجريئة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعاد فتح ملفات إطلالات النجمات في الفترة السابقة عام 2018، لا سيما الجريئة منها.

وأعاد مستخدمو شبكات التواصل الإجتماعي تداول صورة البحيري في مهرجان الجونة السينمائي في شهر ايلول الماضي، من اجل الإشارة الى أنها تخطت فيه جرأة يوسف.


وانتشرت أيضاً صور لإطلالة البحيري الجريئة، خلال تواجدها في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، بعدما غابت عن حفل الإفتتاح. حيثُ ارتدت فستاناً مكشوفًا من الوسط وحول الخصر.

 

المصدر: لها
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