ارتدت فستانين مثيرين.. من هي الممثلة التي تخطت بجرأتها رانيا يوسف؟

يبدو أن إطلالة النجمة المصرية رانيا يوسف الجريئة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعاد فتح ملفات إطلالات النجمات في الفترة السابقة عام 2018، لا سيما الجريئة منها.

وأعاد مستخدمو شبكات التواصل الإجتماعي تداول صورة البحيري في مهرجان الجونة السينمائي في شهر ايلول الماضي، من اجل الإشارة الى أنها تخطت فيه جرأة يوسف.