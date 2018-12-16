لمناسبة الميلاد المجيد.. الخليل تطلق "الشمعة الرسّامة"

أطلقت الفنانة أميمة الخليل ترتيلة "الشمعة الرسّامة" في مناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك على تطبيق "أنغامي". والترتيلة هي من كلمات الشاعر جرمانوس جرمانوس وألحان هاني سبليني.وتقول الخليل: "أردت أن أغنّي ميلاد يسوع لأنّ فيه ابتعاداً عن المستهلك وعودة إلى البدايات حيث الميلاد هو حياة جديدة وأمل جديد، وفي كتابات جرمانوس أجد هذا الدفء وحروفه بيتي وملجئي".أمّا الشاعر جرمانوس فيقول: "في صوت أميمه قرى عائدة من سفر الأرض إلى أحلامنا، ترمي أميمة بصوتها إلى النهر فيشرب ويسقي بساتين الطفولة". ويتابع: "هاني سبليني لا يُلحّن فقط، بل يتجاوز اللحن إلى أصابعه، وموسيقاه جسر بين يديه وقلبه بالرغم من جلوسه في قلب العصر، له رمزية الساحر الذي يحبس عيوننا في سماعه أيضا".كلمات الترتيلة:"ببَيتي في شمعِة لَيل رسّامي،بترسم عَ هالحيطان قدّامي،وأحلى ما عم ترسم على قماش العتم بالليل، من مَيل غنّيه وصلا من مَيل، بالليل.رسمِت طفل تاكي بحضن امّوصوتا تخيره معلّقه بكمّووتخبّرو تا تكبرو:بليلة الميلاد بيجي يسوعبيجيب لمغاره معووبيلبسو كتاف البيوت شْموعمن ميل غنّيه وصلا من ميل، بالليل.ورعيان ع وج الزمانبيلمعووبيطلعووراق الهدايا بيقشَعووترتّل الشمعه:ويطير نوم الكاسْما يضلّ في دمعَهتجي وتروح بين الناسْومن مَيل غنّيه وصلا من مَيل، بالليل"