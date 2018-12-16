فنون ومشاهير

لمناسبة الميلاد المجيد.. الخليل تطلق "الشمعة الرسّامة"

Lebanon 24
16-12-2018 | 19:40
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أطلقت الفنانة أميمة الخليل ترتيلة "الشمعة الرسّامة" في مناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك على تطبيق "أنغامي". والترتيلة هي من كلمات الشاعر جرمانوس جرمانوس وألحان هاني سبليني.

وتقول الخليل: "أردت أن أغنّي ميلاد يسوع لأنّ فيه ابتعاداً عن المستهلك وعودة إلى البدايات حيث الميلاد هو حياة جديدة وأمل جديد، وفي كتابات جرمانوس أجد هذا الدفء وحروفه بيتي وملجئي".

أمّا الشاعر جرمانوس فيقول: "في صوت أميمه قرى عائدة من سفر الأرض إلى أحلامنا، ترمي أميمة بصوتها إلى النهر فيشرب ويسقي بساتين الطفولة". ويتابع: "هاني سبليني لا يُلحّن فقط، بل يتجاوز اللحن إلى أصابعه، وموسيقاه جسر بين يديه وقلبه بالرغم من جلوسه في قلب العصر، له رمزية الساحر الذي يحبس عيوننا في سماعه أيضا".



كلمات الترتيلة:
"ببَيتي في شمعِة لَيل رسّامي،
بترسم عَ هالحيطان قدّامي،
وأحلى ما عم ترسم على قماش العتم بالليل، من مَيل غنّيه وصلا من مَيل، بالليل.
رسمِت طفل تاكي بحضن امّو
صوتا تخيره معلّقه بكمّو
وتخبّرو تا تكبرو: 
بليلة الميلاد بيجي يسوع
بيجيب لمغاره معو
وبيلبسو كتاف البيوت شْموع
من ميل غنّيه وصلا من ميل، بالليل.
ورعيان ع وج الزمان
بيلمعو
وبيطلعو
وراق الهدايا بيقشَعو
وترتّل الشمعه:
ويطير نوم الكاسْ
ما يضلّ في دمعَه
تجي وتروح بين الناسْ
ومن مَيل غنّيه وصلا من مَيل، بالليل"

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