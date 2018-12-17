رويدا عطية في أول ظهور مع مولودها الجديد (صور)

شاركت الفنانة رويدا عطيّة محبيها ومتابعيها عبر "ستوري إنستغرام" صورة جمعتها مع مولودها الجديد "آدم". وظهرت رويدا وهي تحمل آدم حيث إلتقطت الصورة على طريقة السيلفي.وعادت عطيّة ونشرت صورة لها بدت فيها بكامل رشاقتها حيث إستعادت جسمها المثالي بعد أسابيع من حملها.