لطيفة التونسية في الحجاب والجلباب! (صورة)

ظهرت الفنانة لطيفة التونسية بالحجاب والجلباب وذلك خلال زيارتها إلى المملكة العربيّة السعودية.وشاركت لطيفة محبيها ومتابعيها عبر "إنستغرام" بصورة من الزيارة أرفقتها بتعليق: "بين أهلي وناسي فى الرياض في المملكة العربية السعودية.. عاصمة الإعلام العربي.. استنونا".