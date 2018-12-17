أنابيلا هلال ترّد على غزل الوليد الحلاني بطريقتها الخاصة

تغزلت الإعلامية أنابيلا هلال بالوليد الحلاني نجل الفنان عاصي الحلاني ضمن حلقة "ديو المشاهير" أمس الأحد، رداً منها علىحيث أعرب عن مدى إعجابه بها قائلاً: "أهلاً وسهلاً بالغزال لطل. يا صباح الورد قبل الفل. إلنا يا حلوة ناطرين كتير تنشوف نورك على المسرح هل"، وأضاف: "هيدا من قلبي والله".وألقت هلال الشعر أثناء حديثها معه، مؤكدة على مدى جمال وروعة صوته الذي يشبه الريح وطالبته بالبقاء على نفس المستوى.