"الوحش" أرغم النجمة الشقراء على القيام بعلاقة جنسية معه.. هذه التفاصيل الكاملة!

بعد الشائعات التي تحدّثت عن إقامتها علاقة مع المنتج السينمائي هارفي وينستين، الملقّب بـ"وحش هوليوود"، قبل فوزها بجائزة "الأوسكار"، خرجت الممثلة الأمريكية، جينيفر لورانس.وقالت لورانس إنها لم تقم أي علاقة مع وينستين الشهير كما زعمت إحدى الممثلات التي رفعت دعوى قضائية ضد وينستين.وبيان صدر عنها، قالت لورانس: "قلبي يتحطم من أجل كل النساء ضحايا هارفي وينستين، ولم أمر بأي علاقة معه، سوى كل ما هو مهني، وما قاله عني مثال آخر على التكتيكات والأكاذيب الشرسة التي يسردها لإغواء عدد لا يحصى من النساء للإيقاع بهن".ووفقا لوثائق الدعوى القضائية، فإن وينستين أرغم لورانس على ممارسة علاقة جنسية معه، وهددها بتدمير مستقبلها، في حال أن رفضت الخضوع له.