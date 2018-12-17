شاهدوا كيف كان كيفانش تاتيلتوغ قبل الشهرة (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمثل التركي كيفانش تاتيلتوغ الشهير بـ"مهند" في العالم العربي صدمت متابعيه، وتبيّن أنها تعود إلى مرحلة ما قبل الشهرة.وبدا تاتيلتوغ وهو يعتمد الشعر الطويل ويضع النظارات الطبية. وتساءل الكثيرون عما إذا خضع لعمليات تجميل فيما رأى آخرون أن ملامحه لم تتغير كثيراً وأنه كان لا يزال صغيراً في السن.