فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تثير الجدل بتغيير ملامحها وانتفاخ وجهها

Lebanon 24
17-12-2018 | 16:00
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أثارت الفنانة مي حريري جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التغيّر الكبير في شكلها نتيجة التجميل حيث بدا الأمر واضحاً على وجنتيها اللتين ظهر عليهما الانتفاخ بشكل مفرط.

وجاء ذلك خلال ظهورها في مقطع فيديو التقط لها أثناء وجودها في عيادة التجميل.

وخاطبت حريري الطبيب ممازحة بأنها تريد تعديل شكل شفتيها ثم لفتت إلى أن منطقة الحنك لديها تحتاج إلى التجميل.

ونصحها الطبيب بالخضوع لعملية "ليفتينغ" لرفع الحاجبين والجفنين إلى أعلى. وذكر أن إطلالتها ستبدو بعد ذلك طبيعية جداً. ما أثار موجة من التعليقات حيث رأى الكثير من المتابعين أن حريري كانت أكثر جمالاً قبل الإضافات التجميلية.




 12/17/2018

المصدر: لها
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