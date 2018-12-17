نجوى كرم هدّدت بترك المسرح في السويد.. هذا ما أزعجها! (فيديو)

تداول ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو أثار الجدل للفنانة نجوى كرم أثناء الحفل الذي أحيته في السويد.وظهرت نجوى وهي تطالب الحاضرين بوقف البثّ المباشر (اللايف) للحفل بواسطة هواتفهم، وشدّدت على ذلك مهدّدة بترك المسرح في حال لم تتمّ الاستجابة لطلبها.وقالت: "بعد بدي قولها بس مرّة. إذا بعد بدو يصوّر حدا "لايف" أنا رح أترك المسرح"، ما أحدث ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل.وتراوحت آراء المتابعين بين مؤيد لما فعلته وبين معارض له.