والد ميغان ماركل يطلب النجدة من الملكة!

قال والد ميغان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا إنه يأمل أن تتدخل الملكة لإعادة تواصله مع ابنته.وأضاف توماس ماركل للملكة إليزابيث في مقابلة بثتها قناة آي تي في التلفزيونية "أقدر أي شيء يمكنها القيام به أعتقد أنها تريد حل المشكلات العائلية".وتابع "الأسر، سواء كانت ملكية أم لا، متشابهة ويجب أن تظل مترابطة خاصة في وقت عيد الميلاد".وقال "كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا، وهي تعلم، وحاولت الاتصال بها واحتاج أن تسعى إلي. أحبها جدا ... أحب ابنتي جدا ويتعين أن تعرف هي ذلك".