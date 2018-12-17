كرستينا صوايا تحيي حفلاً فنياً في تونس (صور)

أحيت الفنانة كريستينا صوايا، حفلاً فنياً "خيرياً" في تونس، يعود جزء من ريعه للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. شاركت مجموعة من الفنانين في الحفل الذي تنظمة شركة R events Tunis. وقد تألقت صوايا في فستان أنيق من تصميم اللبناني جو يازجي، وقد أشعلت الأجواء فرحاً.