في الميلاد.. حلقتان جديدتان من "مطرحك"

لمناسبة عيد الميلاد المجيد، تعرض قناة الـLBCI"، حلقتين جديدتين من برنامج "مطرحك" تقديم طارق سويد، على أن تُعرض الحلقة الأولى مساء الاثنين المقبل، وضيفها الإعلامي طوني بارود، الذي يخوض تجربة إنسانيّة صعبة، يختبر فيها لحظات ومواقف الحياة اليومية لحالة إنسانية مؤثرة.



والحلقة الثانية من "مطرحك" سيتم عرضها الثلاثاء في 25 كانون الأوّل الجاري، وضيفتها الفنانة نهلا داوود. وستستمر المحطة بعرض مسلسل "ثورة الفلاحين"، قبل عرض الحلقتين المذكورتين من "مطرحك" يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.