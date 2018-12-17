فنون ومشاهير

سعد لمجرد "يفجر" اليوتيوب بأغنية "بدك إيه" (فيديو)

Lebanon 24
17-12-2018 | 22:24
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أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد فيديو كليب جديد نشره على قناته في "يوتيوب"، وحملت الأغنية الجديدة اسم "بد إيه" (BADDEK EIH). وشكلّت الأغنية مفاجأة لجمهور الفنان المغربي بعد خروجه من السجن قبل أسبوعين، والذي قبع فيه بتهمة إغتصاب ثانية حصلت في فرنسا. 


ونشر المجرد فيديو الأغنية، ظهر الاثنين، لتتخطى500 ألف مشاهدة في بضع ساعات. وفي مقدمة الكليب قال الفنان المغربي إن الأغنية هي النسخة العربية من الأغنية الهندية Binte Dil للمغني أرجيت سينغ Arijit Singh، مشيرا إلى أنه قد تم عرضها في فيلم "Padmaavat". 

وأدرج لمجرد في جينريك النهاية صورته مع والدته عندما كان صغيرا، وتوافق موعد نشره للأغنية مع يوم عيد ميلاد أمه.

وقبل أن ينشر الكليب الجديد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً صغيرا للأغنية التي مزج فيها سعد لمجرد بين الإيقاعات العربية والهندية، كما مزج بين اللهجتين اللبنانية والمصرية.



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