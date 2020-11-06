جويس عقيقي تردّ على وديع الشيخ.. هل حقاً حضرت حفلاته؟

أطلّ الفنان اللبناني وديع الشيخ ضيفاً في برنامج الإعلامي اللبناني تمام بليق "مع تمام" الذي يعرض على شاشة الجديد، وفي سؤال إستفزازي حول الحادثة التي حصلت معه ومع الإعلامية جويس عقيقي أثناء تغطيتها للثورة في لبنان وعبّرت عن أنها لا تعرفه. قال الشيخ: "هي ذكية حقاً .. واستطاعت أن تحقق SCOOP لنفسها، فبعد مقابلتها مع وديع الشيخ زاد على حسابها عدد المتابعين من 20 ألف الى 53 ألف متابع، لا تعرفني وكانت تسهر عندي في فترة سابقة"، مشيرا الى أن لديه فيديوهات وفويسات تؤكد أنها كانت تسهر عنده في حفلاته وأن في سيارتها cd لوديع الشيخ.بدورها ردت جويس عقيقي على تعليق وديع الشيخ قائلة عبر حسابها الخاص: "هاها المضحك المبكي تمّام زميلي العزيز في فيديوهات إنّي سهرانة كنت عندو طيّب ليش ما سالتو وينن؟ وليش ما عرضهم؟ بعدين شو قصدو في فويسات؟ فويسات بالسّهرة؟ خلّي يتحفنا فيهن طب ولو!..."وأضافت: "بعدين قاعد بسيّارتي ضيفك المثقّف تيعرف شو فيها CDs؟ علماً إنّي ما بسمع إلّا فنّ راقي لسوء حظّ ضيفك وبالنّسبة لأنّي انشهرت على ضهرو هونيك الضّحك الأكبر مش مهمّ المهمّ يدعوس عالعالم بالتّظاهرات هوّي والباديغاردز تبعو ويدّعي إنّو مع الثّورة! عن جدّ هزلت".