نادين نسيب نجيم خضعن لفحص PCR.. ما النتيجة؟

أجرت الممثلة نادين نسيب نجيم فحص PCR، حيث أتت النتيجة سلبية بحسب ما أعلنت، أمس الجمعة، عبر حسابها على انستاستوري (انستغرام).



ولم تكشف نجيم السبب وراء إجرائها الفحص.