فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم خضعن لفحص PCR.. ما النتيجة؟

Lebanon 24
07-11-2020 | 12:00
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أجرت الممثلة نادين نسيب نجيم فحص PCR، حيث أتت النتيجة سلبية بحسب ما أعلنت، أمس الجمعة، عبر حسابها على انستاستوري (انستغرام).

ولم تكشف نجيم السبب وراء إجرائها الفحص.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: بصراحة
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نادين نسيب نجيم

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