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فنون ومشاهير
ممثلة شهيرة تعترف: إصابتي بكورونا سببها عدم إلتزامي بإجراءات الوقاية
Lebanon 24
07-11-2020
|
18:00
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اعترفت الفنانة بسمة، بأن عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ومن أهمها ارتداء الكمامة واقية كان السبب في إصابتها بالفيروس، أثناء تواجدها في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وضعت عدة إرشادات لضيوف المهرجان ولكنها لم تلتزم بها، موضحة أن أعراض إصابتها بفيروس كورونا كانت خفيفة.
وأشارت بسمة خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب من تواجدها بالعزل الصحي لبرنامج الحكاية، من تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنها تلوم نفسها في وقت من الأوقات أنها أهملت الإجراءات الاحترازية لأنها تعمل على الوقاية من الفيروس، موضحة أنه يجب الحرص والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
كما أوضحت أن الحملات الإرشادية ليست وحدها المسئولة عن تجنب الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: مش بس الحملات ممكن واحد في بيته يجيله كورونا وبشكل عام يجب أن يكون هناك حرص.
ونفت الفنانة بسمة، علمها بمصدر إصابتها بالفيروس، قائلة: سمعت عن شخص كانت نتيجة تحليله إيجابية وقررت بعدها إجراء المسح الطبية وعلى إثرها اكتشفت إصابتي بالفيروس ولم أكن أتوقع ذلك وعندما عرفت أبلغت الجميع ممن خالطوني في تلك الفترة وأغلبهم كانت عينتهم سلبية، وأكدت إنها لا تعرف أحدا من نجوم الفن أصيب بالفيروس ولم يعلن.
المصدر: سيدتي
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