فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة تعترف: إصابتي بكورونا سببها عدم إلتزامي بإجراءات الوقاية

Lebanon 24
07-11-2020 | 18:00
A-
A+

Doc-P-763876-637403569643464085.jpg
Doc-P-763876-637403569643464085.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترفت الفنانة بسمة، بأن عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ومن أهمها ارتداء الكمامة واقية كان السبب في إصابتها بالفيروس، أثناء تواجدها في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وضعت عدة إرشادات لضيوف المهرجان ولكنها لم تلتزم بها، موضحة أن أعراض إصابتها بفيروس كورونا كانت خفيفة.


وأشارت بسمة خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب من تواجدها بالعزل الصحي لبرنامج الحكاية، من تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنها تلوم نفسها في وقت من الأوقات أنها أهملت الإجراءات الاحترازية لأنها تعمل على الوقاية من الفيروس، موضحة أنه يجب الحرص والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

كما أوضحت أن الحملات الإرشادية ليست وحدها المسئولة عن تجنب الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: مش بس الحملات ممكن واحد في بيته يجيله كورونا وبشكل عام يجب أن يكون هناك حرص.

ونفت الفنانة بسمة، علمها بمصدر إصابتها بالفيروس، قائلة: سمعت عن شخص كانت نتيجة تحليله إيجابية وقررت بعدها إجراء المسح الطبية وعلى إثرها اكتشفت إصابتي بالفيروس ولم أكن أتوقع ذلك وعندما عرفت أبلغت الجميع ممن خالطوني في تلك الفترة وأغلبهم كانت عينتهم سلبية، وأكدت إنها لا تعرف أحدا من نجوم الفن أصيب بالفيروس ولم يعلن.
 
المصدر: سيدتي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2020-11-09
15:00 | 2020-11-09
12:00 | 2020-11-09
11:48 | 2020-11-09
09:00 | 2020-11-09
23:00 | 2020-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website